SPÖ- Spitze: Erneut Zittern vor Pfiffen am 1. Mai

Zuerst die schlechten Umfragen für die Wiener SPÖ, dann diese Selbstzerfleischung am Landesparteitag - Wien wird zum Riesenproblem für Kern . "Wien besser machen" lautete das Motto der Großveranstaltung, die Lage der Partei hat sich jedoch vielmehr dramatisch verschlechtert. Und nun zittert die gesamte SPÖ- Spitze, dass Funktionäre und Sympathisanten am 1. Mai - dem eigentlichen Feiertag der Sozialdemokratie - ihren Unmut über die Partei wieder lautstark zum Ausdruck bringen.

Häupl mit Kanzler Kern Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

SPÖ- Landesparteitag im Video: Häupl erhält nur 77,4%

Protest mit Faymann- Vergleich: "Christian, du Werner"

Schon im Vorfeld des Landesparteitags war es am Samstag zu kleineren Demonstrationen gekommen. Zwei Dutzend Mitglieder der Sozialistischen Jugend und des Verbands Sozialistischer StudentInnen protestierten gegen Kern, der zum ersten Mal auf einem Parteitag der Wiener Genossen auftrat. Sie postierten sich mit Plakaten, auf denen "Christian, Vorsitzender welcher Partei bist du eigentlich?" oder "Christian, du Werner. Gegen die Festung Europa" stand, vor dem Eingang der Messe Wien, in der das Event stattfand. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr hatte die rote Parteijugend den damaligen Kanzler Faymann mit Ungarns rechtem Regierungschef Viktor Orban verglichen - mit dem Slogan "Werner, du Orban".

Proteste gegen Kern Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Faymann- Proteste hatten Rücktritt zur Folge

Im Vorjahr war bekanntlich noch Faymann bei den Wiener Sozialdemokraten zu Gast gewesen. Den Auftritt wird er wohl nicht vergessen: Der denkwürdige Parteitag stand damals ganz im Zeichen des Widerstands gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung. Die Kritik an Faymann gipfelte wenig später in Protesten am 1. Mai und letztendlich im Rücktritt des Kanzlers . Dass es in den Reihen der Genossen auch Unterstützer gab, die mit Slogans wie "Werner, der Kurs stimmt” antraten, half da nichts mehr. Muss nun auch sein Nachfolger Kern mit Pfiffen gegen seine Politik rechnen? Es ist jedenfalls sein erster 1.- Mai- Auftritt als Kanzler und SPÖ- Parteichef.

Ex-Kanzler Werner Faymann wurde bei der 1.-Mai-Kundgebung 2016 lautstark ausgepfiffen. Foto: APA/Hans Punz

1. Mai: Ludwig warnt vor Entgleisung wie 2016

Wiens Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, er wird auch als Häupl- Nachfolger gehandelt, appellierte am Sonntag vorsorglich an alle, dass es nicht wieder zu einer derartigen "Entgleisung" wie im Vorjahr kommt. Zum "Horror"- Landesparteitag räumte er im Ö1- "Mittagsjournal" ein: "Einen Nobelpreis für Geschlossenheit haben wir nicht gewonnen."

Stadtrat Michael Ludwig mit Bürgermeister Michael Häupl Foto: Peter Tomschi, SPÖ

Abschlusskundgebung am Rathausplatz

Die SPÖ- Kundgebung am Montag steht jedenfalls unter dem Motto "Arbeit schaffen - Wohlstand sichern". Beim Mai- Aufmarsch vor dem Rathaus stehen laut der Wiener SPÖ die "SPÖ- Grundwerte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität" im Mittelpunkt. Der Aufmarsch hat jahrzehntelange Tradition, immer noch bringen die Roten Zehntausende Genossen auf die Straße. Die Delegationen aus den Bezirken werden wie jedes Jahr von der Parteispitze empfangen. Bei der Abschlusskundgebung ergreifen dann - ab etwa 10.45 Uhr - Wiens Vizebürgermeisterin und SPÖ- Frauen- Chefin Renate Brauner, ÖGB- Präsident Erich Foglar, Häupl sowie Kern das Wort.

Foto: APA/Herbert Neubauer (Archivbild)