"SPÖ soll unehrliches Koalitionstheater beenden"

Liebesgrüße aus Ibiza sehen anders aus - deutlich verärgert greift Heinz- Christian Strache beim Telefonat mit der "Krone" den "Vielleicht- schon- aber- lieber- doch- nicht"- Koalitionspartner SPÖ an: "Das alles ist ein schlechtes Theaterstück des Kanzlers und der SPÖ." Und der FPÖ- Chef ist überzeugt: "Die SPÖ wird sich nie für eine Koalition mit der FPÖ öffnen."

Das zeige einfach die Realität, argumentiert Strache: "Wir erleben nun schon seit Wochen ein unehrliches Theater der SPÖ. Schauspiel Nummer 1: Noch immer nicht wurde der Bundesparteitagsbeschluss geändert, der eine Zusammenarbeit mit der FPÖ auf Bundeseben ausschließt. Schauspiel Nummer 2: Dann kommt dieser Wertekatalog der SPÖ - was soll das? Und Schauspiel Nummer 3: Der LIF- und NEOS- Industrielle Haselsteiner gründet eine 'Anti- FPÖ- Plattform' und die Gattin des Kanzlers sowie enge Büromitarbeiter Kerns sind gleich bei den ersten Unterstützern."

Haselsteiner und Co. "haben panische Angst"

Von Hans Peter Haselsteiner hat Heinz- Christian Strache nicht die beste Meinung: "Das sind doch alles immer die gleichen Mitspieler in diesem gewissen Netzwerk, die haben panische Angst vor ihrem Machtverlust, wenn die FPÖ die Nummer 1 wird. Wenn's um ihre Macht und ihren Einfluss geht, dann halten die alle plötzlich zusammen."

Aber auch seinem aktuellen Trauminsel- Mitbewohner Christian Kern richtet Strache nicht wirklich nette Worte aus: "Der SPÖ und Kern fehlt jede Strategie, in allen ernst zu nehmenden aktuellen Umfragen liegt die SPÖ auch deshalb auf dem dritten Platz - und wir haben unseren Wahlkampf ja noch gar nicht begonnen. Kern hat offenbar schon mit allem abgeschlossen."

Am 27. Juli kommt Heinz- Christian Strache wieder in Wien an, dann will auch die FPÖ den Wahlkampf beginnen.