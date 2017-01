SPÖ- Rebellen "bitten" um frühen Rücktritt Häupls

In der Wiener SPÖ rumort es noch immer: Der frühere SPÖ- Landesparteisekretär Christian Deutsch, einer der lautesten Parteikritiker der vergangenen Wochen und inoffizieller Sprecher der immer stärker werdenden SPÖ- Rebellen, hat Bürgermeister Michael Häupl jetzt empfohlen, so bald wie möglich zurückzutreten und seine Nachfolge zu klären. "Es ist dies eine Bitte an den Bürgermeister, das selbst zu regeln", beteuerte Deutsch am Dienstag. Seine Nachfolgerin Sybille Straubinger reagierte wenig erfreut auf die Zwischenrufe: Sie empfahl Deutsch, stattdessen zum Telefonhörer zu greifen und den Bürgermeister anzurufen.