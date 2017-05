SPÖ- Politiker: Fake- Profil für Beschimpfungen

Er sei unsachlich attackiert worden, der Fake- Poster habe vermutlich den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllt, sagt Gemeinderat Pfeiler. Er spricht von einem "Skandal" und möglicherweise strafrechtlich relevantem Vorgehen. "Ich bin schockiert. Aus der Affäre Sucher wurde nichts gelernt", bekritelt Pfeiler.

Slug: Angriff auf Pfeiler war "ein Versehen"

Jungpolitiker Slug hat sich mittlerweile entschuldigt: Er habe ein Fake- Profil der SJG benutzt, um auf "rechten Internet- Portalen" posten zu können, wo man unter dem Privatnamen meist gesperrt sei. Dass er damit Pfeiler angegriffen habe, sei ein Versehen gewesen, so seine skurrile Rechtfertigung.

"Eigentlich haben wir einen ganz jungen Mann kürzlich mit viel Verantwortung ausgestattet, nämlich zum stellvertretenden Klubobmann des SPÖ- Klubs gemacht, weil ich der Meinung bin, dass gerade junge Menschen, die sich für die Politik interessieren und in die Politik gehen, um Verantwortung zu übernehemen, ganz einfach auch rasch Chancen brauchen, um sich beweisen zu können. Oftmals kann das aber einfach zu früh sein, wie wahrscheinlich in diesem Fall auch", ließ Bürgermeister Günther Abel (SPÖ) in einer Aussendung zur Causa Slug wissen.

Günther Abel (SPÖ Villach) Foto: SPÖ Villach

Jungpolitiker muss freiwilligen Sozialdienst leisten

Slug werde wegen des Fehlverhaltens von seiner Funktion als stellvertretender Klubobman zurücktreten, ehrenamtlich einen freiwilligen Sozialdienst ableisten, sich entschuldigen und alle Fake- Accounts löschen, so Abel. Er hatte nach der Affäre Sucher erklärt, dass seine Parteikollegen einen Ehrenerklärung unterschreiben werden, künftig nur noch unter dem richtigen Namen im Internet aktiv zu sein.