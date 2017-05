SPÖ- Bezirksrat kommt mit "Verwarnung" davon

D

SPÖ-

ÖVP-

80er-

Foto: APA/HANS KLAUS TECHT, facebook.com

Scharge verglich Köstinger mit "jungen Damen der ÖVP Innere Stadt der frühenJahre, die mit mir schliefen". Mittlerweile hat sich Schrage öffentlich für seine Äußerungen entschuldigt, das Posting wurde gelöscht.

Der bittere Beigeschmack blieb dennoch, das Parteipräsidium der SPÖ legte Scharge den Rücktritt nahe. Am Montagabend folgte schließlich ein Gespräch mit der SPÖ- Neubau. "In diesem Gespräch haben wir ganz klar unsere Haltung unterstrichen, wonach ein politischer Mandatar eine besondere Verantwortung für seine öffentlichen Äußerungen trägt", betonte Andrea Kuntzl, Vorsitzende der Bezirksfraktion. Scharge habe sich dieser Haltung angeschlossen und sich für sein umstrittenes Posting ausdrücklich nochmals entschuldigt.

"Verwarnung" für Scharge

Daher habe man ihm eine "Verwarnung" erteilt: "Wir sehen nach diesem Gespräch unsere Zusammenarbeit auf eine neue Basis gestellt. Daher wollen wir Götz Schrage eine zweite Chance geben, um sein soziales Engagement als Bezirksrat fortsetzen zu können", so Kuntzl weiter. Als Zeichen des guten Willens biete Schrage an, einem Frauenprojekt ehrenamtlich sein berufliches Know- how als Fotograf zur Verfügung zu stellen, heißt es weiter. "Es ist eine Entscheidung mit Augenmaß, die wir uns nicht leicht gemacht haben, unsere Haltung bleibt klar", so Kuntzl abschließend.