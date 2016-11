"Spione": IS enthauptet zwei Priester in Ägypten

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat laut eigenen Angaben in Ägypten zwei koptische Priester enthauptet. Auf diversen Propagandakanälen verbreiteten die Dschihadisten die grausigen Bilder der Hinrichtung. Die Opfer sind zwei ältere Männer, in orangefarbenen Overalls gekleidet. Sie sollen "Spione" sein, behauptet der IS.