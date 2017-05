"Spinner" ist DER Renner des Sommers!

Wer hätte wohl gedacht, dass unsere Kinder einmal die Hände von Handy, Computer und Tablets lassen und wieder was Anderes spielen wollen? Seit ein paar Wochen knallt der "Fidget- Spinner" - ein Spielzeug mit einem Kugellager in der Mitte und meist drei Flügel, das sich, einmal angestoßen, minutenlang dreht - durch die Decke. Die rund 200 österreichischen Spielwarenhändler bestellen in großen Mengen nach, die Lager der Internet- Händler sind leer gefegt.

"Täglich bekommen wir 25.000 neue 'Spinner' per Luftpost aus China. Bald wird bei uns eine Million davon über die Ladentische wandern", so der Wiener Großhändler Johannes Freygner. Containerschiffe mit Nachschub sind zudem unterwegs.

Preis ab fünf Euro aufwärts

Es gibt Geräte mit LED, Licht und Ton sowie besseren Kugellager, die sich mehr als vier Minuten drehen. Manche lassen sich per Handy fernsteuern. Die Preise starten bei rund fünf Euro und sind nach oben offen. Je nach Ausführung etwa mit edlen Metallen und Steinen.

Weil die Kinder auch in den Klassen ihre Finger nicht von dem Kreisel lassen, wird er auch immer öfter eingezogen. "Fast auf jedem Tisch liegt neben Jause und Federpenal so ein 'Spinner'", schmunzelt eine Grazer Volksschullehrerin.

Schulpsychologin: "Das Neue fasziniert"

Doch warum ist der Hype rund um das neue bunte Spielzeug bei Kindern und Jugendlichen so groß? Die "Krone" hat bei Brigitta Srncik, Schulpsychologin der Stadt Wien, nachgefragt:

"Krone": Was fasziniert die Buben und Mädchen an dem "Fidget- Spinner"?

Brigitta Srncik: Es gibt immer wieder das Phänomen von plötzlich auftauchenden Spielzeug- Trends wie früher der bunte Rubiks- Würfel. Das Neue fasziniert. Dabei wurde das Ding eigentlich als Therapiemittel entwickelt. Es soll beruhigend auf Zappelphilipps wirken. Es gibt aber noch keine Studien dazu. Doch wie das halt ist: Ein Kind fängt damit an - und dann wollen es alle haben. Bei den Drehscheiben werden Fertigkeiten geübt, es geht um Geschicklichkeit, um zu zeigen, was man alles kann. Einmal angestoßen, bewegen sie sich minutenlang.

Wie sollen die Eltern mit dem Trend umgehen?

Sie können dem Nachwuchs, wie bei jeder Beschäftigung, zeitliche Grenzen setzen und Alternativen anbieten. Am besten wirkt es immer, wenn etwas gemeinsam gemacht wird. Die Erwachsenen können sich ja auch dafür interessieren und die Faszination des Geräts teilen."

Und in den Schulen? Es stört schon den Unterricht!

Wenn sich die Lehrer gestört fühlen, dann können sie es ja einziehen. Das hat meist eine sehr gute Wirkung auf die anderen Schüler.

