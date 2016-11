Spieler- Rauferei und Pyro- Ärger bei Rapids Pleite

Aufregung pur bei Rapids Hit gegen Red Bull Salzburg! Die 1:2- Pleite der Wiener beim Trainer- Debüt von Damir Canadi (seine Kritik an den Legionären sehen Sie oben im Video) rückte in den Hintergrund, denn sinnloser Pyro- Ärger der Rapid- Fans zu Spielbeginn, Feuerzeugwürfe derselben und eine Rauferei unter den Bullen- und Rapid- Spielern im Finish waren die großen Aufreger. Salzburgs Miranda drehte überhaupt völlig durch, ging Tomi sogar an die Gurgel. Schiedsrichter Harkam griff bei den Karten völlig daneben!