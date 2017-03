Spektakulärer Raubüberfall auf Luxusjuwelier

Hunderte schockierte Touristen wurden Augenzeugen des Verbrechens, das sich in unmittelbarer Nähe des Casinos von Monte Carlo ereignete. Vor dem eigentlichen Raub sollen die Täter in einem Straßentunnel ein Auto in Brand gesetzt haben, um die Polizei zu verwirren und abzulenken.

Als schließlich Einsatzkräfte zu dem brennenden Auto rasten, schlugen die drei Männer zu. Sie feuerten Schüsse ab, rannten in die Cartier- Filiale, bedienten sich bei den Juwelen und ergriffen mit einem Auto, in dem ein weiterer Komplize wartete, die Flucht. Zu diesem Zeitpunkt trafen Polizisten am Tatort ein. Bei dem Schusswechsel wurde einer der Gangster verletzt und verhaftet.

Foto: AFP

Einer der Täter wurde zuletzt in einem unterirdischen Parkhaus gegenüber dem Casino gesehen. Spezialeinheiten rückten an, Monte Carlo wurde abgeriegelt, die Geschäfte ließen ihre Rollbalken hinunter. Der Mann konnte bislang noch nicht gefasst werden.

Polizei stellt einen Teil der Beute sicher

Bei dem Festgenommenen wurden den Behörden zufolge eine Waffe gefunden sowie ein Teil der Beute. Der mutmaßliche Fluchtwagen wurde später von der Polizei entdeckt.

Touristen und Kunden im Zentrum von Monaco mussten am Nachmittag im Casino oder in den Geschäften in der Nähe abwarten, bis die Polizei die Lage geklärt hatte, wie die Zeitung "Nice- Matin" berichtete. Erst gegen 19 Uhr kehrte das Leben in dem Viertel wieder zur Normalität zurück.



Der Luxus- Juwelier Cartier war an der Côte d'Azur schon einmal Ziel eines spektakulären Raubüberfalls: Im Mai 2015 - nur wenige Tage vor der Eröffnung des berühmten Filmfests in Cannes - war das Cartier- Geschäft in der französischen Stadt überfallen worden. Die maskierten Räuber entkamen mit Schmuck und Uhren im Wert von rund 17,5 Millionen Euro.



Immer wieder spektakuläre Überfälle in Monaco

Erst im Dezember ereignete sich in Monte Carlo ein bewaffneter Überfall. Damals wollte ein Krimineller ein Geschäft im Casinogebäude ausrauben. Trotz Geiselnahme konnte der Mann überwältigt und dingfest gemacht werden. Seit damals führt die Polizei in der Gegend vermehrt Kontrollen durch. Auch davor wurde Monte Carlo mehrmals Schauplatz spektakulärer Raubüberfälle.