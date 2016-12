Spediteur: "Er war einer der letzten guten Fahrer"

"Das Foto ist sehr drastisch", so Zurawski, er habe es zunächst nicht sehen wollen. "Er war ein guter Fahrer, einer der letzten guten auf dem Markt", sagte er über seinen Cousin. Die Frau des Polen soll am Montag gegen 15 Uhr als letzte Person mit ihrem Mann telefoniert haben. In den Stunden vor der Tat war der Mann dann nicht mehr erreichbar gewesen. Zurawski sagte, für ihn könne er die Hand ins Feuer legen, dass er kein Attentäter sei. "Ihm muss etwas angetan worden sein." Der Firmenchef geht davon aus, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Starten des Stattelszugs wurde offenbar geübt

Es sei geplant gewesen, aus Italien transportierte Stahlkonstruktionen Dienstagfrüh auszuladen, sagte der Besitzer der Spedition bei Gryfino in der Nähe der polnischen Stadt Stettin dem Sender TVN24. Der leitende Speditionsmitarbeiter Lukasz Wasik äußerte den Verdacht, das jemand vor dem Blutbad mehrfach geübt habe, den Sattelzug zu starten. "Es ist, als hätte jemand geübt, ihn zu fahren", erklärte er.

Nach den von ihm überprüften GPS- Daten des Fahrzeugs habe jemand um 15.44 Uhr den Motor gestartet sowie weitere Male um 16.52 und um 17.37 Uhr. Der Laster sei allerdings nicht weggefahren, so Wasik. Dabei könnte es sich um Versuche eines mutmaßlichen Entführers gehandelt haben, den Lkw zu steuern.





Foto: Associated Press

Erst gegen 19.45 Uhr sei der Sattelzug dann in Gang gesetzt worden. Wenig später, gegen 20 Uhr, raste das Fahrzeug schließlich in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin.

Foto: APA/AFP/John MacDougall

Pole hat Fahrzeug nicht gesteuert

Der Pole, der tot auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs gefunden wurde, habe den Sattelzug jedenfalls nicht gesteuert, teilte die Polizei Dienstagfrüh über Twitter mit.

Nach Angaben des Innenministeriums des Bundeslands Brandenburg wurde der Pole vermutlich erschossen - er sei Opfer und nicht Täter. Der Verstorbene hinterlasse seine Frau und ein 17- jähriges Kind.