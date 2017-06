SPD- Ministerin will Partnerin Heiratsantrag machen

Nach dem Beschluss des deutschen Bundestages zur Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verliert die Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) keine Zeit: Bei einer Kundgebung der Sozialdemokraten vor dem Brandenburger Tor in Berlin kündigte sie am Freitag an, ihrer langjährigen Partnerin einen Antrag zu machen. "Ich hab' sie jetzt noch nicht gefragt, aber ich überlege", sagte Hendricks. Es dauere ohnehin noch, bis das Gesetz in Kraft trete. Außerdem sei jetzt erst einmal Wahlkampf.