SPD: Gabriel verzichtete auf Kanzerkandidatur

Bisher hatte Gabriel als wahrscheinlichster SPD- Kanzlerkandidat gegolten. Schulz dagegen war als Nachfolger von Außenminister Frank- Walter Steinmeier gehandelt worden, der im Februar voraussichtlich ins Amt des Bundespräsidenten gewählt werden wird.

Schulz mit besseren Beliebtsheitswerten

Nun will Gabriel offenbar seinen Parteifreund Schulz als Kanzlerkandidaten vorschlagen. Das habe Gabriel in der Sitzung der SPD- Bundestagsfraktion am Dienstag in Berlin bekanntgegeben, berichtet ein Teilnehmer der Sitzung. "Alle Umfragen haben gezeigt, dass die Menschen keine große Koalition mehr wollen. Für die stehe ich aber in den Köpfen der Menschen. Daher ist Martin Schulz der geeignete Mann", zitierte der Teilnehmer aus der Gabriel- Ankündigung. Laut "Zeit" wolle Gabriel ins Auswärtige Amt wechseln.

Martin Schulz Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ, APA/AFP/CLEMENS BILAN

CDU in Umfragen klar vor SPD

Den letzten Ausschlag für diese Entscheidung habe offenbar eine Umfrage unter SPD- Anhängern gegeben, in der eine Mehrheit der Befragten Schulz bessere Chancen bei der Bundestagswahl im September einräumt. In einer Umfrage für den ARD- "Deutschlandtrend" im Dezember zeigten sich 57 Prozent der Bürger mit Schulz' Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Schulz lag somit gleichauf mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Angela Merkel im Gespräch mit Martin Schulz Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/picturedesk.com

In Umfragen liegt die SPD mit 20 bis 22 Prozent allerdings deutlich unter ihrem Wahlergebnis von 25,7 Prozent aus dem Jahr 2013. Bei der CDU reichen die Umfragewerte von 32 bis 38 Prozent.