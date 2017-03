Spaziergängerin steckte mit Kopf in Felsspalte

Am Montagvormittag ist eine 74- Jährige in der Steiermark nach einem Sturz über eine sehr steile Böschung mit dem Kopf in einer Felsspalte stecken geblieben. Erst am Abend wurde sie entdeckt. Polizei, Rettung und Feuerwehr waren nötig, um die Pensionistin aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie erlitt nur leichte Abschürfungen und war unterkühlt.