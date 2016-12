Spaziergängerin rettet 81- Jähriger das Leben

Fürchterlich traurige Szenen haben sich am 24. Dezember im oberösterreichischen Ried im Innkreis abgespielt: Eine 81- Jährige stürzte in ihrem Haus und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Den gesamten Heiligen Abend lag die Pensionistin somit allein und hilflos am Boden. Erst 24 Stunden später wurde eine Spaziergängerin (27) auf die Hilferufe der betagten Frau aufmerksam - und rettete der 81- Jährige so das Leben.