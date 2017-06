Spaziergänger entdeckt 1,20 Meter langen Python

Ein Königspython ist am Sonntagvormittag in der Au bei Stockerau in Niederösterreich eingefangen worden. Ein 48- Jähriger hatte bei der Polizeiinspektion Stockerau seine nicht alltägliche Sichtung auf einem Feldweg in 700 Metern Entfernung vom Stadtgebiet angezeigt. Der Spaziergänger legte dazu ein Foto der "ihm nicht als einheimisch bekannten" Schlange vor.