Spanischer Meister! Real Madrid hat's geschafft

Real Madrid hat sich zum ersten Mal seit fünf Jahren und insgesamt 33. Mal den spanischen Fußball- Meistertitel geholt. Die Madrilenen gewannen am Sonntag in der letzten Runde der Primera Division in Malaga mit 2:0 und entthronten damit den FC Barcelona.

Foto: AFP or licensors

Superstar Cristiano Ronaldo brachte Real bereits in der 2. Minute in Führung, Karim Benzema erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Die Mannschaft von Zinedine Zidane hat nun am 3. Juni im Champions- League- Finale gegen Juventus Turin die Chance auf das erste Double aus Meisterschaft und wichtigstem Europacup seit 1958. BArcelona bleibt nur noch das Cup- Finale in der Copa del Rey.