Spanien: Sehr seltenen Riesenkalmar fotografiert

Im Nordwesten Spaniens ist einer der größten jemals lebend gesichteten Riesenkalmare entdeckt worden. Einem Hobbyfotografen glückt am Strand von A Coruna in Galicien eher zufällig ein Bild des 105 Kilo schweren Tieres, berichtete die Nachrichtenagentur EFE am Dienstag unter Berufung auf die Sammelstelle für die Erforschung und den Schutz von Meereslebewesen (CEPESMA).