Spätsommer macht nur zu Wochenbeginn eine Pause

Am Montag breiten sich von Westen her im Tagesverlauf Wolken, Regenschauer und anfangs auch Gewitter rasch nach Osten aus und erreichen bis spätestens Mittag auch das östliche Flachland sowie das Grazer Becken. Anfänglicher Sonnenschein wird damit rasch von Wolken abgelöst. Den meisten Niederschlag gibt es an der Alpennordseite zwischen Tirol und dem westlichen Niederösterreich. Ab den mittleren Nachmittagsstunden lässt der Niederschlag schließlich generell nach. Am längsten regnet es noch um den Alpenhauptkamm. Mitunter zeigt sich im Flachland örtlich auch noch die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Nord. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwölf und 20 Grad, die Nachmittagstemperaturen von West nach Ost zwischen 21 und 29 Grad.

Der Dienstag startet häufig mit Störungsresten der Nacht. Vor allem südlich des Alpenhauptkammes regnet es noch häufig, jedoch vereinzelt auch noch an der Alpennordseite zwischen Tirol und dem westlichen Niederösterreich. Nachmittags kann sich jedoch die Sonne schließlich überall durchsetzen. Lediglich in Osttirol und Kärnten sind bis zum Abend weiter lokale Regenschauer zu erwarten. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Tiefsttemperaturen betragen zwölf bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.

In einigen Becken und Tälern, vor allem in der Mur- Mürz- Furche, im Klagenfurter Becken oder im oberösterreichischen Zentralraum können sich am Mittwoch anfängliche Nebel auch länger halten, sonst trocknen Frühnebelfelder rasch ab. Tagsüber ist es dann verbreitet sehr sonnig und vielerorts sogar wolkenlos. Es weht schwacher Wind. Frühtemperaturen zehn bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 28 Grad.

Nach Abtrocknung lokaler Frühnebelfelder ist es am Donnerstag sehr sonnig. Ab Mittag bilden sich aber vor allem im Westen und Südwesten Quellwolken. Am Nachmittag ist dann im Bergland auch mit einzelnen Regenschauern oder Gewittern zu rechnen. Es ist nur schwach windig. Frühtemperaturen zwölf bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28 Grad.

Auch am Freitag überwiegt nach Nebelauflösung wieder verbreitet der Sonnenschein. Im Westen und Süden bilden sich aber vermehrt Quellwolken, und dort ist auch mit Regenschauern oder Gewittern zu rechnen. Es ist schwach windig. Frühtemperaturen: zwölf bis 19 Grad, Tageshöchsttemperaturen 24 bis 29 Grad.