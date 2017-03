SpaceX will drei Endstufen von Lastrakete landen

Es war ein Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt: Am 21. Dezember 2015 kehrte mit der "Falcon 9" der Firma SpaceX erstmals eine Trägerrakete nach einer Mission unbeschadet zur Erde zurück. In senkrechter Position landete die Endstufe elf Minuten nach dem Abheben wieder in Cape Canaveral (Florida). Heuer plant das US- Unternehmen erstmals seine Schwerlastrakete "Falcon Heavy" zu starten und gleichzeitig drei Endstufen heil zur Erde zurück zu bringen.