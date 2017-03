SpaceX schickte erstmals recycelte Rakete ins All

Erstmals ist eine wiederverwendete Rakete ins Weltall gestartet. Das private US- Unternehmen SpaceX schickte in der Nacht auf Freitag, um 0.27 Uhr MESZ, vom Kennedy Space Center der NASA in Florida eine Trägerrakete auf die Reise, von der eine Raketenstufe bereits früher für einen Raumflug verwendet worden war. Die "Falcon 9”- Rakete beförderte einen luxemburgischen Satelliten in seine Umlaufbahn.