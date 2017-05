Sozialist Le Drian wird Macrons Außenminister

Das Wirtschaftsministerium geht an den Konservativen Bruno Le Maire, das Innenministerium führt Gerard Collomb, bisher Senator und Bürgermeister von Lyon. Zum Umweltminister wurde der bekannte Umweltaktivist und einstige Fernsehmoderator Nicolas Hulot ernannt, der Zentrumspolitiker Francois Bayrou führt künftig das französische Justizministerium. Bereits am Montag hatte Macron den Konservativen Edouard Philippe zum Premierminister gemacht.

Francois Bayrou Foto: Associated Press

Gleich viele Frauen wie Männer

Insgesamt gehören der neuen Regierung 22 Minister und Staatssekretäre an. In ihr sind gleich viele Frauen wie Männer vertreten. Zu ihrer ersten Kabinettssitzung kommt die Regierung am Donnerstagvormittag zusammen.

Die Ernennung von Ministern aus verschiedenen Lagern gilt als kluger Schachzug Macrons. So gehört Regierungschef Philippe dem moderaten Flügel der konservativen Republikaner an, der von Ex- Premier Alain Juppe angeführt wird. Dieser hat signalisiert, dass er zur Unterstützung Macrons bereit ist. Philippes Ernennung könnte zudem manchen Republikaner motivieren, wie bereits mehrere Sozialisten in Macrons Lager zu wechseln.