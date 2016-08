Soriano erneut zum Spieler der Saison gewählt

T eam-

Tormann undKapitän Robert Almer wurde als Torhüter des Jahres ausgezeichnet. Soriano wurde in der vergangenen Saison mit 21 Toren Torschützenkönig in der Bundesliga und war mit 29 Punkten zudem bester Scorer der Liga. Bei der Gala bekam Soriano wie im vergangenen Jahr auch die Torjägerkrone überreicht. Bei der Wahl durch dieSpieler setzte sich der Spanier gegenLegionär Florian Kainz sowie seinenTeamkollegen Naby Keita durch.

Die A- Nationalmannschaft, die bei der EM in Frankreich in der Vorrunde scheiterte und Anfang September in Georgien in die WM- Qualifikation startet, setzte sich vor Admira Wacker Mödling, die ohne Legionäre zur Überraschungsmannschaft der Bundesliga- Saison geworden war, und Rapid Wien mit dessen Erfolgen in der Europa League, durch.

Alaba wieder Legionär der Saison

David Alaba sicherte sich zum bereits vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren die Ehrung als Legionär der Saison. Vor einem Jahr musste der Bayern- Profi Zlatko Junuzovic (Werder Bremen) den Vortritt lassen, nun ließ er Christian Fuchs (Leicester City) und Marc Janko (FC Basel) hinter sich. Der Ehrenpreis der Vereinigung der Fußballer ging an Andreas Schicker, der sich nach seinem Unfall Ende 2014 mit der Amputation der linken Hand in der vergangenen Saison in den Kader des SC Wiener Neustadt zurückgekämpft und im März 2016 sein Comeback als Profi gegeben hatte.

Den Titel als beste Damenmannschaft sicherte sich zum ersten Mal Sturm Graz. Die Steirerinnen verwiesen die oftmaligen Siegerinnen St. Pölten und Neulengbach auf die Plätze. Neulengbach stellte mit der 17- jährigen Jennifer Klein die Spielerin der Saison. Die Verleihung des Brunos erfolgt im Gedenken an den 1994 verstorbenen ÖFB- Nationalspieler Bruno Pezzey.

Gewinner der Bruno- Gala 2016 der VdF (Vereinigung der Fußballer) am Sonntagabend im Wiener Rathaus: