Sorgerechtsstreit: Asarenka verzichtet auf US Open

Die 28- Jährige will ihr acht Monate altes Kind in dieser Causa nicht an ihrem Wohnsitz in Kalifornien zurücklassen. Asarenka hatte nach der Babypause im Juni ihr Comeback gegeben.

"Ich werde es vermissen, bei einem meiner Lieblingsturniere zu spielen, bei dem ich eine der besten Momente meiner Karriere erlebt habe", sagte die frühere Weltranglisten- Erste. "Aber ich freue mich darauf, nächstes Jahr zurückzukehren."