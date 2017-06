Sonnwendfeier: Erneut Schiffsunfall auf der Donau

Die traditionelle Sonnwendnacht in der idyllischen Wachau stand unter keinem besonders guten Stern. Hitze, Trockenheit, Lagerfeuer- und Fackelverbot - eingeschränktes Feuerwerk. Und dann die Erinnerungen an das vergangene Jahr, in dem Schiffsgäste einer Beinahe- Katastrophe entgangen sind, nachdem das mit Prominenten voll besetzte Brandner- Schiff "MS Austria" mit dem Raddampfer "MS Schönbrunn" kollidierte. Fenster zerborsten, es gab Blechschaden - zum Glück aber nur Leichtverletzte.

Mehrere Scheiben der MS Austria zerbarsten durch die Wucht. Foto: KRISTIAN BISSUTI

"Sonnwendfahrten darf es nicht mehr geben"

Ein "Schuldiger" für den Crash wurde bis heute nicht gefunden. Wie berichtet, schoben sich beide Kapitäne die Schuld zu. Was aber klar war, brachte schon damals ein Schifffahrtsexperte auf den Punkt: "Sonnwendfahrten in dieser Form darf es nicht mehr geben." Er sprach von "unkoordiniertem Umherfahren von Großschiffen und Motorbooten - das muss verboten werden".

Steg in Dürnstein gerammt

Wurde es bis heute freilich nicht. Und so kam es diesen Samstag, kurz vor Mitternacht, zum nächsten Zwischenfall auf dem Strom. Während Feuerwerksraketen bei der heurigen Sonnwendfahrt in die Luft geschossen wurden, drehten die Schiffe, um Passagieren die schönsten Blicke zu gewähren. So auch - laut Augenzeugen - die "Kaiserin Elisabeth". Auf einem der "Krone" vorliegendem Video schrammt das Gefährt mit dem Heck am Anlegesteg in Dürnstein entlang und nimmt wieder Fahrt auf (siehe Video oben).

Sandra Ramsauer und Mark Perry, Kronen Zeitung