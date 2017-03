Sonntagfrüh wird wieder an der Uhr gedreht

Der zweimal jährlich stattfindende Eingriff in unseren Tagesablauf steht wieder an: In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3 Uhr springen, an anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird dann in der Nacht auf 29. Oktober zurückgewechselt.