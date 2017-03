Sonde fotografierte Schatten, den der Mond warf

Aufgenommen wurden die Bilder am 26. Februar mithilfe einer 4- Megapixel- Kamera namens Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) an Bord des DSCOVR- Satelliten. An diesem Tag konnten Bewohner im Süden Chiles und in Teilen Argentiniens eine ringförmige Sonnenfinsternis bestaunen.

Foto: NASA/DSCOVR, EPIC Team

Sie erlebten mit, wie sich der Mond vor die Sonne schob und sie verdunkelte. Das "Deep Space Climate Observatory" (Observatorium für das Klima in den Tiefen des Alls) der NASA hatte bei diesem Ereignis einen absoluten Logenplatz. Am Lagrangepunkt L1 - 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt - steht der Satellit genau in der richtigen Position, um den Schatten, den der Erdtrabant auf unseren Planeten warf, beobachten zu können.

Satellit vor zwei Jahren ins All gestartet

Das rund 300 Millionen Euro teure DSCOVR war in der Nacht zum 12. Februar 2015 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet und hatte sich auf den Weg zum Lagrangepunkt L1 zwischen Sonne und Erde gemacht.

Künstlerische Illustration: DSCOVR im All über der Erde Foto: NOAA

Mit dem "Deep Space Climate Observatory" wollen NASA, die Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten Staaten (NOAA) sowie die US- Luftwaffe fünf Jahre lang das Weltraumwetter und dessen mögliche gefährliche Auswirkungen auf die Erde erforschen.