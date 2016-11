"Soldat des Kalifats" richtete Blutbad in Ohio an

Ähnliche Formulierungen wie "Soldat des Kalifats" hatten die Dschihadisten zuletzt verwendet, wenn ein Anschlag nicht vom IS geplant war, der Angreifer aber Beziehungen zur Terrormiliz hatte. Artan sei laut IS- Sprachrohr Amak den Aufrufen gefolgt, Bürger jener Länder anzugreifen, die an der internationalen Militärkoalition im Irak und in Syrien beteiligt seien. Die US- geführte Allianz bekämpft in diesen Ländern den IS mit Luftangriffen.

Islamistische Parolen auf Facebook vor der Tat

Den Berichten zufolge hatte Abdul Razak Ali Artan vor seiner Attacke eine gegen die USA gerichtete politische Botschaft in sozialen Netzwerken gepostet. Darin forderte er die USA auf, ihre Einmischung in muslimischen Staaten zu beenden. "Wir sind nicht schwach, denkt daran", schrieb er nach Angaben des Senders CNBC. "Wir werden euch nicht schlafen lassen, ehe ihr den Muslimen nicht Frieden gewährt." Die Botschaft, vermutlich auf seiner Facebook- Seite, erschien wenige Minuten vor seiner Attacke, inzwischen sei die Seite aber blockiert, berichtete der Sender ABC.

Attentäter 2014 über Pakistan in die USA eingewandert

Der Angreifer wurde nach Angaben der Polizei binnen weniger als einer Minute von einem herbeigeeilten Polizisten getötet. Die Verletzten werden wegen Stich- oder Schnittverletzungen behandelt, andere wegen Blessuren nach dem Zusammenprall mit dem Auto. Artans Familie soll 2014 über Pakistan in die USA eingewandert sein. Artan habe an der Uni Logistikmanagement studiert.

Foto: AP

Die Auswertung von Überwachungskameras habe eindeutig ergeben, dass Artan alleine handelte, sagte der Chef der Campus- Polizei, Craig Stone. Auf die Frage, ob es sich ein Terrorangriff gewesen sei, sagte die Polizeichefin von Columbus, Kim Jacobs, dies sei eine "Möglichkeit". Es werde in alle Richtungen ermittelt. Nach Angaben des Weißen Hauses ist die Bundespolizei FBI an den Ermittlungen beteiligt.

Nach dem Angriff verbreiteten sich die Informationen darüber vor allem über die Nachrichten- App Telegram rasend schnell. Unter den Kommentaren waren auch viele Lobpreisungen des somalischen "Bruders" zu lesen, wie der US- Terrorexperte Michael S. Smith in einer Analyse auf seiner Website insidethejihad.com erläutert

Gleichzeitig warnte Smith davor, solche Formulierungen in den sozialen Netzwerken gleich als Verbindung zu den betroffenen Terrororganisationen zu werten. Allerdings hätte es ähnliche Wellen nach der Terrornacht in Paris im November 2015 und auch nach dem Attentat in Nizza am 14. Juli des heurigen Jahres auf Telegram gegeben. Später bekannte sich der Islamische Staat zu den Anschlägen. Auch hier könnte es sich so verhalten, meint der Experte.

Foto: AP

Uni- Rektor warnt vor pauschalen Schuldzuweisungen

Universitätsrektor Michael Drake warnte unterdessen vor pauschalen Schuldzuweisungen an bestimmte Gruppen: "Wir haben keine Belege, die diese Tat mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in Verbindung bringen." Drake warnte davor, nun "Menschen in einen Topf zu werfen und alle möglichen Theorien zu verfolgen". Die Ohio State University ist mit rund 60.000 Studenten auf dem Hauptcampus in Columbus eine der größten Hochschulen der USA.

Erst im Sommer hatte die Campuszeitung "The Lantern" ein Porträt eines Studenten namens Abdul Razak Ali Artan veröffentlicht, der sich als Muslim an der Universität benachteiligt fühlte. Offenbar handelte es sich um den späteren Attentäter. Artan beklagte in dem Artikel, dass es auf dem Campus keinen Gebetsraum für Muslime gebe und er sich unwohl dabei fühle, offen vor den anderen Studenten zu beten.