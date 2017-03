Soldat auf Flughafen Waffe entrissen: Islamist tot

Der Verdächtige am Airport hatte sich gegen 8.30 Uhr die Waffe eines Mitgliedes einer Anti- Terror- Einheit gegriffen und sei damit in ein Geschäft im Flughafengebäude gerannt, berichtete ein Sprecher des französischen Innenministeriums. Schließlich sei der Täter von Sicherheitskräften getötet worden. Sonst sei niemand zu Schaden gekommen.

Der Täter am Flughafen Orly wurde erschossen, nachdem er einem Soldaten die Waffe entrissen hatte. Foto: AFP

Ein Fluggast sagte später, er sei in der Schlange für einen Flug nach Tel Aviv gestanden, als er drei oder vier Schüsse gehört habe. Ein Sicherheitsbeamter habe ihm gesagt, der Vorfall habe sich an den Gates 37 und 38 der Flüge von Turkish Airlines ereignet.

Aiport evakuiert, Flugverkehr ausgesetzt

Nach Angaben des Senders BFMTV wurde der Flughafen komplett evakuiert, um sicherzustellen, dass der Mann keine Komplizen hatte. Sprengstoffexperten sollten zudem sicherstellen, dass keine Bombe vor Ort sei. Inzwischen ist der gesamte Flugverkehr des Airports vollständig ausgesetzt worden, wie die zivile Luftfahrtbehörde DGAC mitteilte.

​Der Flughafen Orly liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle.

Schüsse auf Polizisten in Stains

Auch in der kleinen Gemeinde Stains im nördlichen Pariser Umland habe es am Samstag gegen 7 Uhr eine Attacke auf drei Polizisten gegeben, berichten französische Medien. Ein Polizist sei leicht verletzt worden - es handelt es sich um denselben Täter wie am Airport, wie aus französischen Polizeikreisen bestätigt wurde.

Immer wieder Terror in Frankreich

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre- Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

