Sohn (43) erschoss Mutter: Obduktion abgeschlossen

Nach dem Familiendrama in Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau ist die Obduktion der beiden Leichen abgeschlossen worden. Es gilt, wie bereits vermutet , nun als sicher, dass die 74 Jahre alte Frau von ihrem eigenen Sohn erschossen wurde. Zwei Schüsse seien bei der Mutter tödlich gewesen, hieß es. Nach der Tat nahm sich der 43- Jährige das Leben, indem er die Waffe gegen sich selbst richtete und sich zeitgleich erhängte. Eine Beteiligung weiterer Personen an der schrecklichen Bluttat wird seitens der Polizei ausgeschlossen.