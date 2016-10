Sohn (10) der Freundin sexuell missbraucht: Urteil

Weil er den zehnjährigen Sohn seiner früheren Lebensgefährtin wiederholt missbraucht hat, ist ein Wiener IT- Techniker am Dienstag im Straflandesgericht zu dreieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die Mutter bekam von den Übergriffen offenbar nichts mit, erst nach Beziehungsende vertraute sich der Bub ihr an. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.