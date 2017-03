"Sofortige Schließung der Mittelmeerroute"

Bei dem zweitägigen Treffen will Mitterlehner einen Schulterschluss der europäischen Volksparteien zur Sicherung der EU- Außengrenzen erreichen. "Dafür braucht es eine zeitgemäße Außen- und Sicherheitspolitik mit einem funktionierenden Asylsystem, EU- Grenzschutztruppen und EU- Asylzentren in Drittstaaten", so Mitterlehner. Begleitet wird er von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und ÖVP- Generalsekretär Werner Amon.

Reinhold Mitterlehner Foto: Martin A. Jöchl

Gemeinsame Grenzpatrouillen mit benachbarten Drittstatten

Die ÖVP- Resolution, über die bereits am Mittwoch abgestimmt wird, umfasst drei Punkte: Erstens sollen nicht Schlepperbanden, sondern die EU und ihre Mitgliedsstaaten entscheiden, wem und wie vielen Menschen Schutz innerhalb der Staatengemeinschaft gewährt wird. Zweitens sollen die EU- Außengrenzen durch eine Stärkung der EU- Grenzschutzagentur Frontex und der gemeinsamen Grenzpatrouillen mit benachbarten Drittstaaten effektiv geschützt werden, um die Reisefreiheit nach innen aufrecht zu erhalten.

Foto: APA/GERT EGGENBERGER, APA/BARBARA GINDL

Errichtung von EU- Asylzentren in Drittstaaten

Drittens schlägt die ÖVP die Errichtung von EU- Asylzentren in Drittstaaten vor, in denen im Einklang mit europäischen Mindeststandards vor Ort über Asylanträge und die Verteilung von Menschen mit positivem Bescheid auf EU- Mitgliedsstaaten entschieden wird. Wird ein Asylantrag abgewiesen, so soll der Betreffende direkt vom Asylzentrum in sein Heimatland zurückgebracht werden.

Foto: APA/dpa/Felix Köstle

Im Rahmen des zweitägigen EVP- Kongresses, zu dem neben EU- Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker, EU- Parlamentspräsident Antonio Tajani und EU- Ratspräsident Donald Tusk auch Staats- und Regierungschefs wie Angela Merkel, Mariano Rajoy oder Viktor Orban erwartet werden, geht es um Weichenstellungen zur Zukunft der Europäischen Union sowie um Fragen der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschaft und der Digitalisierung.

Flüchtlingskrise: ÖVP will Kurswechsel für Europa

Im Vorfeld der Tagung hat die ÖVP auch ihre intern abgestimmte EU- Position vorgelegt, die einen Kurswechsel für Europa vorsieht. Bürokratieabbau, Sicherheit, Zuwanderungsbeschränkungen und interne EU- Reformen stehen dabei im Zentrum. Die Entwicklung in Richtung einer vertieften Sozialunion wird in der ÖVP als "Irrweg" gesehen.

Von Mitterlehner auf Kurz: Kommt es bald zum Wechsel an der ÖVP-Spitze? Foto: APA/HERBERT NEUBAUER, APA/GEORG HOCHMUTH, APA/ROLAND SCHLAGER