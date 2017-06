Sobotkas Sicherheitspaket wird nun doch verhandelt

Angesichts der Terrorgefahr will Sobotka die Kameraüberwachung auf öffentlichen Plätzen in Österreich ausweiten und warf der SPÖ vor, diese Maßnahme zu blockieren .

"Ich bin sehr froh darüber, dass die SPÖ wieder an den Verhandlungstisch kommt", zeigt sich Vizekanzler Wolfgang Brandstetter erfreut. Da am Dienstag kein Ministerrat stattfindet, werden die Verhandlungen auf der Ebene der Kabinette geführt. "Wir wollen schließlich mit einem Entwurf hinausgehen, der von beiden Regierungsparteien mitgetragen wird, wie im Regierungsprogramm vereinbart. Diesem Schritt kommen wir mit den vereinbarten Verhandlungen einen Schritt näher", so Brandstetter.

Sobotka: Auch Experten raten zu raschem Beschluss

Auch Sobotka wiederholt seine Forderung zu diesem Thema: "In Fragen der Sicherheit darf es keine Parteipolitik geben. Der Beschluss des Sicherheitspakets muss rasch erfolgen. Das bestätigen uns alle Experten."