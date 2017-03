Sobotka: "Umverteilung der Flüchtlinge startet"

Trotz Bedenken des Koalitionspartners SPÖ will Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) die angekündigte Umverteilung von 50 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Italien und Griechenland starten. "Wir beginnen den Prozess", sagte Sobotka Montag vor Beginn des EU- Innenministerrats in Brüssel. Er selbst halte zwar den Prozess für falsch, aber, so Sobotka, "Österreich ist verpflichtet, das umzusetzen". Insgesamt orte er in der Debatet eine "ungeheure Scheinheiligkeit" der SPÖ.