Sobotka stellt klar: "Wir lassen uns nicht drohen"

Innenminister Wolfgang Sobotka hat am Sonntag die unverhohlene Drohung des italienischen Flüchtlingsrates, Zehntausende Asylwerber in Zügen an die österreichische Grenze am Brenner zu bringen , klar gekontert. "Wir lassen uns nicht drohen, schon gar nicht von einer NGO wie dem römischen Flüchtlingsrat", stellte der ÖVP- Politiker fest. Und er bekam dabei auch Unterstützung von Tirols Landeshauptmann Günther Platter.