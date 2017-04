Sobotka ließ Sicherheitskonzepte überarbeiten

Nach den Terroranschlägen in den vergangenen Tagen und Wochen in europäischen Städten hat Innenminister Wolfgang Sobotka eine Überarbeitung der bestehenden Sicherheitskonzepte in Österreich veranlasst. Dies sei bereits am vergangenen Freitag erfolgt, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Hinweise oder eine konkrete Gefahr gebe es derzeit nicht, betonte er.