Sobotka auf heikler Sicherheitsmission in Israel

"Von Israel und seinen Experten können wir viel lernen", sagt Sobotka im "Krone"- Gespräch. "Denn Kriege werden in Zukunft von Computern aus geführt. Hacker sind die neuen Soldaten", weiß Adi Dar vom IT- Unternehmen Cyberbit. Wie gefährlich derartige Attacken sind, zeigte erst vor wenigen Monaten der für Chaos sorgende Cyberangriff auf den Flughafen Wien- Schwechat .

Adi Dar vom IT-Sicherheitsunternehmen Cyberbit

"Wir müssen in Sachen Internetsicherheit künftig die besten Technologien zum Einsatz bringen. Und die findet man hier", erklärt der Innenminister. Das vorrangige Ziel: mit dem Know- how israelischer Unternehmen die eigene Cyber- Spezialabteilung (C4) im Bundeskriminalamt zu erweitern - wozu neben den finanziellen Mitteln auch neue gesetzliche Regelungen in Österreich notwendig wären. Naturgemäß muss dann auch die Justiz mit ins Boot geholt werden.

Sobotka auf Besuch bei UN- Stützpunkt auf Golan

Doch auch in Sachen Grenzschutz könne Israel mit effizienten Lösungen aufwarten, wie Sobotka bei einem Besuch des UN- Stützpunktes auf den Golanhöhen betont - während im Hintergrund die Feuergefechte aus einem wenige Kilometer entfernten syrischen Dorf zu hören sind ...

Foto: Klaus Loibnegger

Für Österreich weiters interessant: Wie hat es Israel in der Vergangenheit geschafft, mehr als eine Million Zuwanderer erfolgreich zu integrieren? Laut unserem Botschafter Martin Weiss werden von der Regierung unter anderem "Starter- Pakete" samt Finanzhilfe zur Verfügung gestellt.

Polizei arbeitet im Kampf gegen Terror zusammen

Wohl einer der wesentlichsten Gründe für den Auslandsbesuch der heimischen Delegation inklusive des rot- weiß- roten Verfassungsschützers Wolfgang Zöhrer: der gemeinsame Kampf gegen Terroristen. "Neben den Amerikanern sind die hiesigen Behörden in Sachen Datenaustausch weltweit unschlagbar. Eine polizeiliche Kooperation zwischen Österreich und Israel befindet sich gerade in Verhandlung - und die wollen wir vorantreiben", so Sobokta weiter.

Mit den in Israel gewonnenen Erkenntnissen will man in etwa drei Wochen eine effektivere Sicherheitsdoktrin vorstellen.

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung