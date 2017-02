Sobotka: "90% der Asylberechtigen sind arbeitslos"

Fast eine halbe Million Menschen war im Jänner in Österreich auf Jobsuche. In diese Statistik fallen auch die Asylberechtigten, von denen laut Wolfgang Sobotka "90 Prozent arbeitslos sind". Das sagte der Innenminister am Dienstagabend im ORF- "Report", in dem er sich erneut für einen drastische Reduzierung des Zuzugs und für strenge Asylgesetze aussprach.