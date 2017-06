So will Theresa May den Terror bekämpfen

Als Antwort auf den jüngsten Terroranschlag in London sagt die britische Premierministerin Theresa May den Islamisten den Kampf an. Großbritannien habe zwar große Fortschritte in der Terrorbekämpfung gemacht, erklärte sie nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts am Sonntag - aber es sei höchste Zeit zu sagen: "Jetzt reicht's." Die Regierungschefin präsentierte zugleich einen Vier- Punkte- Plan für den Kampf gegen den Terror.