So will der IS die Schlacht um Mossul darstellen

Männer mit Maschinengewehren, die ganze Magazine leer schießen, mit Panzerfäusten auf nicht zu erkennende Ziele feuern, Szenen eines blutigen Gefechts - auch im aktuellen Propaganda- Video fährt der IS sämtliche Geschütze auf, um sich stark und unbeugsam zu zeigen.

Durchhaltevermögen der Kämpfer und nach wie vor vorhandene Feuerkraft sollen die Botschaft des Clips sein - doch eines ist gewiss: Die Terrormiliz verliert an Boden, wird immer weiter zurückgedrängt.

Ein Artillerieangriff einer Peschmerga-Einheit rund 25 Kilometer nordöstlich von Mossul Foto: APA/AFP/SAFIN HAMED

IS-Kämpfer auf nächtlicher Patrouille in Mossul Foto: twitter.com/Terrormonitor

Mossul als letzte IS- Bastion im Irak

So wurde zuletzt die für die Miliz lebenswichtige Verbindungsroute nach Syrien gekappt, über die der IS Nachschub und Kämpfer transportierte. Mitte Oktober hatte die irakische Armee, kurdische Peschmerga und andere Milizen eine Großoffensive begonnen, um Mossul aus der Gewalt des IS zu befreien. Die Millionenstadt ist die letzte Bastion der sunnitischen Extremisten im Irak.

Irakische Truppen auf dem Weg nach Mossul Foto: APA/AFP/Ahmad al-Rubaye

Kurdische Peschmerga-Kämpfer an der Frontlinie Foto: AFP

Auch in der Stadt selbst verliert der IS an Boden und Bewegungsfreitheit. Das IS- Sprachrohr Amaq bestätigte im Internet Medienberichte, ein Luftangriff der US- geführten internationalen Koalition habe eine weitere Brücke über den Tigris zerstört. Der Fluss teilt Mossul in einen Ost- und einen Westteil. Mittlerweile sind damit vier von insgesamt fünf Brücken über den Tigris zerstört worden.

Irakische Sicherheitskräfte vor Mossul Foto: Associated Press

Foto: AP

Gräuel- Videos und Hinrichtungen

Propaganda- Videos sind aber weiterhin ein beliebtes Mittel des IS. Erst vor wenigen Tagen hatte die Terrormiliz ein Video veröffentlicht, in dem die Enthauptung zweier koptischer Priester gezeigt wurde. Die Begründung für die Gräueltat: Bei den beiden Männern habe es sich um "Spione" gehandelt.

Ende Oktober wurde zudem seitens der UNO bekannt, dass Dschihadisten nahe Mossul 232 Menschen massakrierten, da sich diese geweigert hätten, sich als menschliche Schutzschilde missbrauchen zu lassen.

Irakische Soldaten mit einer auf den Kopf gestellten IS-Flagge Foto: APA/AFP/SAFIN HAMED

IS-Kämpfer in Mossul Foto: AP

Mitte September hatte der IS mit Videos geschockt, die die Ermordung von Gefangenen anlässlich des Opferfestes zeigte. Schlächter töteten darin ihre Opfer wie Vieh und ließen sie gefesselt von der Decke baumeln.