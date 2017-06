So werden unsere Polizisten ausgebildet

Terrorismus, Migration, steigende Kriminalität - unsere Polizei muss ständig auf der Hut sein. Und sie arbeitet hart an der Vision, Österreich zum sichersten Land zu machen. "Krone"- Redakteurin Martina Münzer schlüpfte in ein Uniform- T-Shirt und schnupperte in der Wiener Marokkanergasse Ausbildungsluft.