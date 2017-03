So viel cashen Shiffrin, Hirscher und Co. ab!

Die US- Amerikanerin Mikaela Shiffrin ist vor Marcel Hirscher (im Video oben sehen Sie seine spektakulärsten Action- Trips) die Preisgeld- Topverdienerin in der abgelaufenen Weltcup- Saison. Die erstmalige Gewinnerin der großen Kristallkugel sicherte sich nach elf Siegen und drei weiteren Podestplätzen umgerechnet 559.000 Euro an Prämien. ÖSV- Star Hirscher (sechs Siege, zehn weitere Podestplätze) liegt im Herrenranking mit 494.000 mit großem Abstand vorne.