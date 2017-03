So sollen Wiens Öffis jetzt noch sicherer werden

Keine Buhrufe wie für Vorgänger Werner Faymann - mit Jubel und Standing Ovations wurde Bundeskanzler Christian Kern am Freitag von den Wiener Genossen begrüßt. In 30 Minuten vor Ort bei der Klubklausur war für ihn klar: Die Stimmung in der Wiener SPÖ ist ganz anders als in den Medien vermittelt. Nach der Lobrede auf die Sozialdemokratie (siehe Video unten) ging es dann um Inhalte wie das große Sicherheitspaket für die Öffis ...