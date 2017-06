So rettete Mutter ihre Familie bei London- Inferno

Wie Elcock gegenüber der britischen "Sun" berichtete, befand sich mit ihrem Freund und ihrer Tochter (6) im elften Stock des Grenfell- Towers, als der Brand in der Nacht auf Mittwoch ausbrach. Da sich das Feuer rasant ausbreitete, wurde das Paar zunächst von den Rettungskräften angewiesen, ruhig zu bleiben und auf keinen Fall ihre Wohnung zu verlassen, Hilfe sei unterwegs.

"Glühendheiße Türe ließ sich nicht mehr öffnen"

Nach 90 Minuten bangen Wartens sagte man Elcock und ihrer Familie, sie sollten jetzt doch auf eigene Faust versuchen, aus dem Haus zu entkommen. "Doch als wir die Wohnung verlassen wollten, war die Türschnalle inzwischen glühendheiß geworden und die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Ich verbrannte mir die Hände", erzählte Elcock.

Flucht in den kühlsten Raum, Tochter auf durchtränkten Teppich gesetzt

Elcock wollte jedoch nicht untätig zuwarten: "Ich habe den Wasserhahn in der Badewanne aufgedreht und die Wohnung geflutet. Das hielt die Wohnung feucht", sagte die 39- Jährige. "Das hat uns vielleicht unser Leben gerettet", sagte Elcock. Sie schüttete Wasser auf die Wände und alle Oberflächen, die sie erreichen konnte. Danach flüchtete sich die Familie in den kühlsten Raum, Elcock setzte ihre kleine Tochter auf den durchtränkten Teppich. "Die Türe verbog sich in der Hitze, das Glas der Fenster bekam Sprünge. Wir wussten nicht, wie lange wir das durchhalten können und ob überhaupt noch jemand zur Hilfe kommen wird", verriet Elcock.

Doch das Wunder geschieht: Gegen 3 Uhr brach die Feuerwehr die Türe auf. Sie brachten die erschöpfte Familie in Sicherheit, wo sie ärztlich behandelt wurden - alle drei hatten giftigen Rauch eingeatmet.

Mindestens 30 Tote, Zahl wird aber noch steigen

Nach dem Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf mindestens 30 gestiegen. Das teilte Polizeisprecher Stuart Cundy am Freitag in der britischen Hauptstadt mit. "Leider wird die Zahl noch steigen", fügte er hinzu. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Das Feuer dürfte in der Wohnung eines Taxifahrers aus Äthiopien in der Küche ausgebrochen sein und von dort schnell auf andere Teile des Hauses übergegriffen haben. Der 44- jährige Behailu Kebede reagierte aber offenbar beherzt, alarmierte noch Dutzende Nachbarn und rettete ihnen somit das Leben.

Im Grenfell Tower in West- Londons war in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 70 Menschen werden vermisst, wie Medien berichteten. Ob einige der Vermissten unter den bereits geborgenen Toten waren, war unklar. Die Polizei warnte, dass manche Leichen möglicherweise nie identifiziert werden könnten. Laut Cundy wurden 24 Überlebende in Krankenhäusern behandelt, zwölf von ihnen schwebten in Lebensgefahr.

Angehörige suchen weiter nach Vermissten

Zwei Tage nach dem verheerenden Brand waren alle Brandnester gelöscht, wie Cundy weiter erklärte. Die Feuerwehr suchte mit Drohnen und Suchhunden nach Menschen in dem total zerstörten Hochhaus. Einige der oberen Etagen waren wegen Einsturzgefahr noch immer unzugänglich. Verzweifelte Angehörige und Freunde machten mit Fotos rings um die Brandruine auf Vermisste aufmerksam.

Königin Elizabeth II. und ihr Enkel Prinz William besuchten Überlebende in einer städtischen Notunterkunft und trafen am Grenfell Tower Retter und Anwohner. Premierministerin Theresa May suchte Verletzte in Krankenhäusern in Chelsea und Westminster auf. Die Regierungschefin hatte Kritik einstecken müssen, weil sie am Donnerstag bei ihrem Besuch am Hochhaus keine Anrainer getroffen hatte.

