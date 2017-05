So lassen wir Österreicher unsere Mütter hochleben

Von der US- Frauenrechtlerin Anne Jarvis gefordert, erklärte Präsident Woodrow Wilson 1914 den Muttertag zum offiziellen Feiertag. Seit 1924 wird auch in Österreich jährlich am zweiten Sonntag im Mai der Ehrentag begangen - sehr zur Freude des Handels: Der Ehrentag gilt nach Weihnachten und Ostern als drittgrößter Umsatzbringer des Jahres. Im Schnitt werden 30 Euro pro Geschenk ausgegeben.

Bewusst Zeit miteinander verbringen

Drei von vier Österreichern überraschen ihre Mutti mit einer Aufmerksamkeit. Zu den beliebtesten Geschenken zählen farbenfrohe Blumensträuße (60 Prozent). Das ergab eine Studie vom Handelsverband. Ein Viertel überreicht Naschereien. 18 Prozent planen mit ihrer Mama einen Ausflug oder verbringen bewusst Zeit miteinander. Gerne werden auch Parfüms gekauft (11 Prozent).

Wiener sind Muttertagsmuffel

Die meisten Gaben werden in Oberösterreich und Salzburg überreicht. In Wien sind die Geschenkemuffel zu Hause. In der Bundeshauptstadt verzichten 36 Prozent auf florale Grüße, Pralinen und Co.

Beschenkt werden heute übrigens nicht nur die Mütter. Auch Partnerinnen, Schwiegermütter und Omas dürfen sich über eine Kleinigkeit freuen.

Isabella Kubicek und Michael Pirschl, Kronen Zeitung