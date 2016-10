So lacht das Netz über die US- Schlammcatcher

Offene Feindseligkeit und Untergriffe prägten das zweite TV- Duell zwischen den US- Präsidentschaftskandidaten. Manch einer fragte sich da, ob Halloween heuer früher stattfindet und verglich Trump aufgrund seines durchdringenden Blickes mit dem aus der "Halloween"- Filmserie bekannten Serienmörder Micheal Myers.

Andere verglichen die Debatte mit einem Wrestling- Kampf. Tatsächlich war Trump, selbst bekennender Fan des US- Spektakels, in der Vergangenheit mehrfach als Moderator unter anderem bei der "Wrestle Mania" tätig - was ihm jetzt in diversen GIFs zum Verhängnis wurde:

via GIPHY

Für Lacher im Netz sorgte auch Trumps Naheverhältnis zu seinem Sessel während der Debatte, was gleich mehrere Photoshop- Künstler zu humorigen Manipulationen veranlasste:

Am Ende gaben sich die beiden Kandidaten dann aber doch versöhnlich. Vielleicht veranlasste das die Macher der niederländischen Website Luckytv.nl ja zu ihrer ganz speziellen Version des "Dirty Dancing"- Klassikers "(I've Had) The Time of My Life". In den Hauptrollen: Donald Trump und Hillary Clinton. Im Netz wurde der Clip inzwischen hunderttausendfach geteilt.

Video: YouTube