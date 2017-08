So kündigten Rapid- Ultras Terroristen- Banner an

Die Rapid- Ultras sorgten am Samstag mit einem Transparent im "Block West" - "Die wahren Verbrecher seid ihr - Journalisten Terroristen!" - für Empörung. Der Klub distanzierte sich von dem Spruchband, es sei "weder akzeptabel, einen Berufsstand, wie in diesem Falle Journalisten, pauschal als Verbrecher zu titulieren" noch einen "Vergleich mit 'Terroristen' herzustellen", so Präsident Michael Krammer. In den sozialen Medien ist mittlerweile das Foto eines Flyers aufgetaucht, mit dem die Ultras offensichtlich vor dem Spiel das Zeigen des Transparents ankündigten.