So kopiert China die Waffensysteme des Westens

Seit rund zwei Jahrzehnten investiert die Führung in China massiv in die Streitkräfte des Landes. Präsident Xi Jinping will sogar die USA als militärische Supermacht herausfordern. Weil niemand der Volksrepublik Flugzeuge, Panzer und Waffen verkaufen wollte, hat die Rüstungsindustrie des Landes begonnen, selbst zu produzieren - und boomt vor allem mithilfe von Plagiaten.