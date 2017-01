So knapp entkam der Berlin- Attentäter der Polizei

In dem Flüchtlingsheim war Amri vor dem Anschlag zeitweise gemeldet, am Morgen des 21. Dezember tauchte er gegen sieben Uhr in der Nähe seiner alten Unterkunft auf. Über die Beobachtung in dem Bus liege dem deutschen Bundeskriminalamt die Aussage eines glaubwürdigen Zeugen vor, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Bisher war demnach bekannt, dass der Tunesier an diesem Tag um 11.30 Uhr auf dem Bahnhof im niederländischen Nijmegen von einer Überwachungskamera gefilmt wurde. Die niederländische Grenzstadt ist nur 40 Kilometer vom niederrheinischen Emmerich entfernt.

Der 24- Jährige raste am 19. Dezember mit einem gekaperten Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt bei der Berliner Gedächtniskirche, zwölf Menschen wurden getötet. Am 23. Dezember wurde er in Italien bei einer Polizeikontrolle erschossen.

Eigene Taskforce soll offene Fragen klären

Zu dem Attentat gibt es noch viele offene Fragen. Um mögliche Behördenfehler aufzuklären, wurde am Montag eine Taskforce gegründet, da der Fall die deutsche Sicherheitsarchitektur sehr schnell an ihre Grenzen gebracht hat. Die tunesischen Behörden hatten bereits im Oktober die Identität Amris bestätigt ...