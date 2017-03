So hoch sind die Schulden der Vienna

Die Vienna strebt ein geordnetes Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und einer 30- Prozent- Quote für Gläubiger an. Finanziert werden soll die Quote über Investoren sowie ein Benefizspiel gegen Österreichs Rekordmeister SK Rapid Wien (nähere Infos oben im Video), der ohne Gage im Vienna- Stadion auf der Hohen Warte antreten will.

Foto: GEPA

Die 1894 gegründete Vienna ist Österreichs ältester Fußball- Klub und steht nach dem überraschenden Tod von Geldgeber Martin Kristek am 21. Jänner ohne Hauptsponsor da. "Für uns ist wichtig, dass wir das Worst- Case- Szenario Konkurs verhindern können", hatte Vienna- Geschäftsführer Gerhard Krisch, seit Jänner im Amt, am Donnerstag erklärt.