So genießt Ex- ÖVP- Chef Mitterlehner seinen Sommer

User: "Gönne es Ihnen von Herzen"

Die User auf seiner Facebook- Seite reagierten durch die Bank positiv auf seine Urlaubsfotos. "Gönne es Ihnen von Herzen, dass Sie offensichtlich wieder so riiiiiiiiichtig ausspannen können", schrieb ein User. Andere nutzten Mitterlehners entspannte Fotos für einen kleinen Seitenhieb auf das neue ÖVP- Team. "Weltklasse! Das Leben ist zu kurz (sic!), um sich über Brutus und Konsorten Gedanken zu machen", schrieb ein weiterer User.

Ein anderer User rechnet mit einem baldigen beruflichen Comeback Mitterlehners. "Gute Erholung erstmal, im Herbst dann Wirtschaftskammerpräsident!"

Mitterlehner bei Abschiedsrede am 10. Mai: "Einen schönen Sommer!"

Mitterlehner- Rücktritt: "ZiB" - Bericht brachte Fass zum Überlaufen

Mitterlehner scheint über die politischen Enttäuschungen der letzten Wochen hinweg zu sein. Zur Erinnerung: Neben politischer Kritik teilte Mitterlehner in seiner Abgangsrede am 10. Mai vor allem Richtung ORF aus: Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, sei ein Beitrag in der ORF- "ZiB 2" vom Dienstag gewesen, der auf den Italo- Western "Django - Die Totengräber warten schon" verwiesen hatte (siehe auch: "Django" Mitterlehner im Porträt ). Das sei "der letzte Mosaikstein in einem eigentlich schon fertigen Bild" gewesen. Derartige Berichterstattung finde er im öffentlich- rechtlichen Leitmedium des Landes "fehl am Platz", so Mitterlehner damals.

